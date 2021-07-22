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رامي جمال للنساء: «بلاش تكونوا أنانيين» ()

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رامي جمال للنساء: «بلاش تكونوا أنانيين» (فيديو) رامي جمال للنساء: «بلاش تكونوا أنانيين» ()

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نشر المطرب رامي جمال مقطع ، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وتحدث من خلاله عن «الغيرة»، قائلاً: «أن الغيرة تضايقه بشكل شخصي، وبأنه كيف لإنسان أن يهتم بكائن واحد فقط ولا يهتم بغيره، وإذا اهتم بشخص آخر يعد هذا أنانية.

وبما أن النساء يشتهرن بالغيرة، وجه رسالة لكل امرأة قائلا لها: «عادي الواحد يهتم بكائن تاني، مش لازم الغيرة، ومش لازم تبقوا أنانين، ليه الغيرة».

ومازح رامي جمهوره أثناء حديثه عن الغيرة، وهو يلاعب كلبته، وعندما لعب معها فوجئ بغيرة كلبته الأخرى، وكتب أحد من متابعيه في التعليقات: «الأنثي أنثي برضه».

وعلق رامي على الفيديو قائلًا: «حابب أكلمك قدام الناس اللي جايز تعقلي كفاية غيرة الغيرة مش صح أنا فنان وقلبي كبير».

وروج سابقًا الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول لتعاونه مع الفنان رامي جمال، في أغنيته جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ضمن أغاني موسم الصيف، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة جمعته بالفنان، وعلق عليها قائلًا: «قريبًا».

المصرى اليوم

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