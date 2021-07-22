يعادل ضعف مساحة الفاتيكان.. أكبر معتقل صيني مخصص لـ «الإيغور» والأقليات المسلمة

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يعتبر مركز اعتقال «اورموكي» رقم 3 بإقليم شينجيانج الصيني، الأكبر في الصين، وربما في العالم، والذي يمتد على مساحة 220 فدانا، أي ما يعادل ضعف مساحة مدينة الفاتيكان، ويضم 240 زنزانة.

وقال تقرير لوكالة أسوشيتيد برس، والتي حصل صحفيوها على إذن استثنائي بالوصول إلى مركز الاعتقال أثناء جولة لأقليم شنجيانج الغربي الصيني، إن المسؤوليين الصينيين رفضوا التصريح بعدد النزلاء بالمعتقل، مكتفين بالقول إن العدد متغير.

وقدر التقرير عدد النزلاء بما يقرب من 10 آلاف شخص أو ربما أكثر، إذا ما كان مكتظا، وذلك استنادا إلى صور القمر الصناعي، والزنازين والمقاعد التي شوهدت أثناء الجولة.

وأضاف التقرير أنه بينما قامت كل من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ووكالة رويترز، بنشر تقارير حول المعتقل من الخارج، إلا أن «أسوشتيد برس» كانت أول مؤسسة إعلامية غربية يسمح لها بالكتابة عنه من الداخل.

ولفت التقرير إلى أن هذا الموقع يوحي بأن الصين لا تزال تعتقل وتخطط لاعتقال عدد ضخم من أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات التي بها أغلبية مسلمة، موضحا أن صور القمر الصناعي توضح أن مبان جديدة تتوسع على مساحة تضاهي ميلا، أضيفت إلى مبنى المعتقل في 2019.

ووصفت الصين، حسب التقرير، حملتها الكاسحة ضد مليون أو أكثر من الأقليات على مدار السنوات الأربعة الماضية بأنها «حرب ضد الإرهاب»

وأشار التقرير إلى أن ما يعرف بمراكز التدريب المهني من بين الأمور «الأكثر إثارة للجدل»، حيث وصفها المعتقلون السابقون بأنها مراكز اعتقال وحشية محاطة بأسلاك شائكة وحراس مسلحين.

وعلى الرغم من أن الصين نفت وجود ذلك، إلا أنها رضخت تحت وطأة الانتقادات الدولية، وأعلنت في 2019 أن جميع «الشاغلين» بالمراكز «تخرجوا»، غير أن زيارة قامت بها وكالة أسوشتيد برس إلى مركز اعتقال دابانشنج، واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية والحوارات مع الخبراء والمعتقلين السابقين، توضح أنه على الرغم من أن كثيرا من مراكز التدريب أغلقت بالفعل، إلا أن بعضها تحول ببساطة إلى سجون أو معتقلات ما قبل المحاكمات، غير أن باحثين يؤكدون أن كثيرا من الأبرياء غالبا ما يلقى بهم في المعتقل لأسباب مثل السفر إلى الخارج أو حضور اجتماعات دينية، حيث أكد المتخصص في علم الإنسان، دارين بايلر، والذي يدرس الإيغور في جامعة كولورادو، أشار إلى أن كثيرا من السجناء لم يرتكبوا جرائم حقيقية بكافة المعايير، ولكنهم يواجهون محاكمة «صورية» بدون الإجراءات المناسبة.

وأضاف: «نتحول من دولة بوليسية إلى دولة اعتقال جماعي، مئات الآلآف من الأشخاص اختفوا من السكان، بعد تجريم سلوك عادي.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

أبناء طائفة الإيغور المسلمة في الصين - صورة أرشيفية