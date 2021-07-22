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تصادم طائرتين بمطار دبي ولا إصابات

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تصادم طائرتين بمطار دبي ولا إصابات تصادم طائرتين بمطار دبي ولا إصابات

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وقع حادث تصادم الخميس بين طائرة ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة «فلاي دبي» وشركة طيران «الخليج» على مدرج مطار دبي الدولي دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت الشركتان وسلطات المطار.

واعلنت «فلاي دبي» الخميس في بيان أن رحلتها رقم 1461 المتجهة إلى بيشكيك تعرضت «لحادث بسيط بين طائرتها البوينج 737-800 (...) وطائرة أخرى على أحد ممرات المطار«.

وأوضحت «فلاي دبي» أنه تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى ستقلع لاحقا مضيفة أنها «ستعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث».

بدورها، أكدت طيران «الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين: «تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية».

واكد مطار دبي الدولي وقوع حادث «تصادم بسيط في الساعات الأولى من اليوم الخميس أجبره على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين«، مضيفاُ أن «العمليات لم تتأثر بالإغلاق«، ولم يؤد الحادث إلى سقوط ضحايا.

مطار دبي هو الأهم في العالم من حيث عدد المسافرين الأجانب. وكان من أول المطارات التي أعادت فتح أبوابها أمام السياح الأجانب في تموز 2020 بعد إغلاقه خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

المصرى اليوم

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