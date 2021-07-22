الهلال يكسب زيليزيكار الصربي بثلاثية .. و"جارديم" يجري 9 تبديلات

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ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد

تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فعلى نظيره زيليزيكار الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس في النمسا؛ ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022، حيث أحرز أهداف الهلال لوسيانو ڤييتو، وصالح الشهري “هدفين“.

بدأ مدرب الأزرق "جارديم" اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حبيب الوطيان - أمير كردي - متعب المفرج - محمد الخيبري - نواف المفرج - محمد جحفلي - ناصر الدوسري حمد العبدان - لوسيانو ڤييتو - عبدالله رديف - موسى ماريغا.



وفي الشوط الثاني أجرى عدة تبديلات:

عبدالله الجدعاني - مدالله العليان - جانغ هيون سو - آل بليهي - محمد القحطاني - جيوفينكو - باهبري - صالح الشهري - تركي المطيري.