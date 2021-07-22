"تراحم القصيم" توزع لحوم الأضاحي على 65 أسرة سجين ومُفرج عنه

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إضافة إلى 50 سلة غذائية لإدخال السرور عليهم ومشاركتهم أفراح العيد

بدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم في توزيع لحوم الأضاحي على مستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم الأشد احتياجًا، وذلك في مختلف محافظات منطقة القصيم.

وأوضح رئيس مجلس لجنة تراحم القصيم سليمان بن إبراهيم العُمري, أن مشروع توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين بالمنطقة يأتي بتوجيه كريم من قِبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة تراحم القصيم وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي – حفظهما الله -.

من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن إبراهيم الشدوخي أن المشروع استهدف جميع الأسر المحتاجة المستفيدة من خدمات اللجنة من أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة، بالتعاون مع مركز الزاد الخيري ببريدة، بتوزيع أكثر من 50 أضحية على 65 أسرة من الأسر المستفيدة حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار الشدوخي إلى توفير السلال الغذائية، بالإضافة إلى لحوم الأضاحي، حيث وزعت أكثر من 50 سلة غذائية متعددة الأصناف؛ لإدخال السرور للأسر ومشاركتهم أفراح العيد.