أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمود الزنفلي يحسم الجدل حول النطق الصحيح لاسمه «الزُنفلي» أم «الزَنفلي»

Print
محمود الزنفلي يحسم الجدل حول النطق الصحيح لاسمه «الزُنفلي» أم «الزَنفلي» محمود الزنفلي يحسم الجدل حول النطق الصحيح لاسمه «الزُنفلي» أم «الزَنفلي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم حارس مرمي نادي البنك الأهلي الجدل حول النطق الصحيح لاسمه والذي حير عددًا من المتابعين والمعلقين الرياضيين.

وقال في تصريحات لقناة «On Time Sport» عقب المباراة إن النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وأن ذلك اسم جده، لكنه أتبع أن نطق الزُنفلي أيسر على النطق لذلك يناديه الكثير من الناس بالزُنفلي.

وخلال المباراة أثار النطق الصحيح لاسم حارس مرمي البنك الأهلي حيرة معلق المباراة بلال علام، خلال المباراة متساءلا عن النطق الصحيح للاسم.

وحول المباراة أعرب الزنفلي عن رضاه بتحقيق فريقه التعادل مع النادي الأهلي بطل أفريقيا، لتحسين موقفنا في جدول الدوري.

وأشار إلى أن فريقه يلعب 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، مشيراً إلى أنه لا ننظر للأسماء.

وتابع: «لاعيبة الأهلي جميعهم لاعبون كبار».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا