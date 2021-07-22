محمود الزنفلي يحسم الجدل حول النطق الصحيح لاسمه «الزُنفلي» أم «الزَنفلي»

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حسم حارس مرمي نادي البنك الأهلي الجدل حول النطق الصحيح لاسمه والذي حير عددًا من المتابعين والمعلقين الرياضيين.

وقال في تصريحات لقناة «On Time Sport» عقب المباراة إن النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وأن ذلك اسم جده، لكنه أتبع أن نطق الزُنفلي أيسر على النطق لذلك يناديه الكثير من الناس بالزُنفلي.

وخلال المباراة أثار النطق الصحيح لاسم حارس مرمي البنك الأهلي حيرة معلق المباراة بلال علام، خلال المباراة متساءلا عن النطق الصحيح للاسم.

وحول المباراة أعرب الزنفلي عن رضاه بتحقيق فريقه التعادل مع النادي الأهلي بطل أفريقيا، لتحسين موقفنا في جدول الدوري.

وأشار إلى أن فريقه يلعب 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، مشيراً إلى أنه لا ننظر للأسماء.

وتابع: «لاعيبة الأهلي جميعهم لاعبون كبار».