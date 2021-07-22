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الإسماعيلي يستعد لبيراميدز برباعية في دمياط

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الإسماعيلي يستعد لبيراميدز برباعية في دمياط الإسماعيلي يستعد لبيراميدز برباعية في دمياط

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق دمياط، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الدراويش لمباراة بيراميدز.

رباعية الدراويش سجلها محمد الشامى هدفين «الأول والرابع»، بينما سجل عمر الوحش وعماد حمدى هدفين بواقع هدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يغادر الفريق للإسكندرية غدا الجمعة، لبدء معسكره المغلق قبل خوض ثلاث مباريات مرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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