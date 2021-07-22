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محمد فضل: دكة الأهلي ضعيفة.. ومباراة البنك درس قوي بشأن الصفقات الصيفية

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محمد فضل: دكة الأهلي ضعيفة.. ومباراة البنك درس قوي بشأن الصفقات الصيفية محمد فضل: دكة الأهلي ضعيفة.. ومباراة البنك درس قوي بشأن الصفقات الصيفية

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أكد محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع البنك الأهلي، درس قوي لمسؤولي القلعة الحمراء، بشأن الصفقات الصيفية.

وقال محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية: «مباراة البنك الأهلي درس قوي لمسؤولي القلعة الحمراء بشأن الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل».

وأضاف: «دكة الأهلي في مباراة البنك الأهلي، كانت ضعيفة جدًا، حيث يوجد بها 5 مدافعين ومهاجمان وهما مروان محسن ووالتر بواليا، لذلك يجب أن يعتمد النادي الأحمر في صفقات الصيف على تدعيم الخط الهجومي».

كان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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