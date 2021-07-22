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حمدي يقود مونتريال للفوز على نيويورك سيتي

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حمدي يقود مونتريال للفوز على نيويورك سيتي حمدي يقود مونتريال للفوز على نيويورك سيتي

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تمكن فريق مونتريال من الفوز على منافسه نيويورك سيتي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ14 من منافسات الدوري الأمريكي.

شهد اللقاء إغلاقا دفاعيا من كلا الفريقين مع محاولات هجومية غير مكتملة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب الليبي إسماعيل تاجوري، فيما شارك اللاعب أحمد المصري أساسياً وقدم أداء جيدا حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مونتريال إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة فيما توقف رصيد نيويورك سيتي عند 20 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الأمريكي.

المصرى اليوم

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