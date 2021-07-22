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تغير موقف محمود عبدالمنعم كهربا كثيرا مع مدربه موسيماني للأحسن، خاصة بعدما التقطت عدسة المباراة ردة فعل الفولت عقب استبداله خلال لقاء البنك الأهلي.

وظهر الرضا التام على وجه كهربا، وسجد شكرا لله عقب خروجه خاصة أن فريقه كان متفوقا بهدف لحظة خروجه، وعند مشاهدته لمدربه احتضنه والابتسامه تسيطر على وجه.

ترتيب الدوري المصري 2021

وابتعد الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك بعدما وصل رصيده إلى 52 نقطة من أصل 24 لقاء، بينما يتصدر الزمالك المصري البطولة حتى الآن برصيد 61 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في الدوري الممتاز، بفارق 3 مباريات عن الأهلي حامل لقب البطولة الموسم المنصرم.

واقترب الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك بعدما وصل رصيده إلى 54 نقطة من أصل 24 لقاء، بينما يتصدر الزمالك المصري البطولة حتى الآن برصيد 61 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في الدوري الممتاز، بفارق 3 مباريات عن الأهلي حامل لقب البطولة الموسم المنصرم.