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شوبير: الأهلي والزمالك لن يفوزا بجميع مبارياتهما المقبلة

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شوبير: الأهلي والزمالك لن يفوزا بجميع مبارياتهما المقبلة شوبير: الأهلي والزمالك لن يفوزا بجميع مبارياتهما المقبلة

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يرى الإعلامي أحمد شوبير أنه من الصعب أن يفوز ناديا الأهلي والزمالك بجميع مبارياتهما المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية :« لن يفوز بالسبع مباريات المتبقية له في مسابقة الدوري، ونفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي ستكون هناك صعوبة في فوزه بالعشر مباريات المتبقية له».

وأضاف: «لو تساوي الأهلي والزمالك في عدد النقاط في نهاية الدوري، سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة لحسم بطل الدوري، وهى في صالح الأهلي».

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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