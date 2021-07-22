مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 850 حالة مرضية خلال عطلة عيد الأضحى

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أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مستشفيات قنا الجامعية عملت بكل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وادريين خلال جميع أيام عطلة العيد لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بها بجميع الأقسام والتخصصات الطبية حيث استقبلت المستشفيات خلال تلك الفترة 850 حالة مرضية تم تحويل عدد 140 حالة منهم إلى الأقسام الداخلية لتلقي الخدمة الصحية واجراء التدخلات الطبية العاجلة لهم في كافة التخصصات.

وأضاف أن جميع أقسام ووحدات المستشفيات الجامعية استعدت لاستقبال المرضى خلال أيام العيد حيث تم التأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية حرصا على سلامة كل الأطقم الطبية والمرضى والمرافقين لهم.

استمرار أعمال المستشفيات الجامعية بقنا

وأشاد غرباوي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ودورهم الكبير في التخفيف من معاناة أهالي قنا وإقليم جنوب في كافة المناسبات والظروف.