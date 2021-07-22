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تحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي

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تحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي تحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي
يعرضون أنفسهم للهلاك بضربة الشمس وفقدان السوائل وهبوط الضغط وحروق الجلد

تحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والروماتيزم والنقرس من الحمام الرملي، حيث يدفن جسم المريض إلى عنقه في النفود في عز القايلة معتقدين أنها تفيد في علاج الأمراض المزمنة.

وحذر الدكتور النمر في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر أن هناك مرضى يقومون بعمل حَمّام رملي "يدفن جسمه إلى عنقه في النفود عز القايلة" على أمل الشفاء من أمراض مزمنة مثل الضغط والروماتيزم والنقرس والحقيقة أنّهم بذلك يُعَرّضون أنفسهم للهلاك بضربة الشمس وفقدان السوائل والإغماء وهبوط الضغط وحروق الجلد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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