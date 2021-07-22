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رئيس جامعة سوهاج: ثورة يوليو نقلت من ظلام التبعية إلى نور الريادة

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رئيس جامعة سوهاج: ثورة يوليو نقلت مصر من ظلام التبعية إلى نور الريادة رئيس جامعة سوهاج: ثورة يوليو نقلت من ظلام التبعية إلى نور الريادة

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هنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد عزيز- خلال التهنئة بحسب بيان للمركز الإعلامي للجامعة- على أن ثورة يوليو العظيمة نقلت من ظلام التبعية إلى نور الريادة، فلقد استطاعت الثورة أن تغير ملامح وطن ظل لسنوات مطمعا لقوى استعمارية من الداخل والخارج، منوها إلى أن مبادئ الثورة مصدر إلهام لجميع حركات التحرر في قارات العالم اجمع، ونبراثا اهتدت به شعوب أجهدها عناء الإستبداد فوجدت في ثورتنا المجيدة النور بعد الظلام والأمل بعد قرونا من اليأس والنجاة بعد الهلاك .

وقال رئيس الجامعة، أن ثورة يوليو أعادت للشعب المصري واقعه الذي تم سلبه عبر سنوات، وأصبح هو من بيده تحديد مصيره، وقفزت به وبوطنه إلى مشارف تصدر القومية العربية .

واكد عزيز، على أن ثورتي ٢٣ يوليو العظيمة و٣٠ يونيو المجيدة، جائتا لحماية الوطن من التبعية والاستبداد والتطرف، مشيرا إلى أن هاتين الثورتين ما هما إلا وجهان لعملة الكرامة والدفاع عن حق الشعب، فكيفما كانت ثورة يوليو منقذة لوطن من التبعية والإستعمار، جاءت ثورة يونيو رافضة لقوى التطرف والإرهاب من اغتصاب حلم وطن يسعى للتقدم والريادة .

واختتم رئيس الجامعة، تهنئته داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته الرشيدة لشئون البلاد، لاستكمال المسيرة التنموية الهائلة التي يشهدها الوطن، وأن يحفظ مصر للمصريين .

المصرى اليوم

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