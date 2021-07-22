علاج 750 حالة ضمن مبادرة «الناس لبعضهم» بأسوان

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قال الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه منذ إطلاق مبادرة «الناس لبعضهم» تحت رعاية محافظ أسوان في مارس 2020، قامت مستشفيات جامعة أسوان بفتح أبوابها لتلك المبادرة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية من كشف وفحوصات وأشعه بمختلف أنواعها مع إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة بالتنسيق مع الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات.

وأوضح بأنه تم التعامل مع 750 حالة مرضية تم تحويلها من المبادرة، حيث تم الكشف عليها بالعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، كما تم إجراء التحاليل الطبية لـ275 حالة، اضافة إلى إجراء العمليات الجراحية لـ 45 حالة بالمجان في إطار دعم مستشفيات جامعة أسوان للحالات المرضية الأكثر إحتياجاً.