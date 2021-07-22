فريق طبي بـ«أسوان الجامعي» ينجح في استخراج جسم غريب من مرئ مريض

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تمكن فريق طبي بمستشفي اسوان الجامعي من استخراج جسم غريب من مرئ مريض (٥٩ سنة) تم ابتلاعها منذ ٦ أيام مما تسبب في وجود التهابات شديدة بجدار المرئ.

وقال الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، أنه قام بإجراء العملية الجراحية بواسطة طبيب مقيم الدكتور إسماعيل طبش بقسم الانف والأذن والحنجره والطبيب الدكتور شريف حسن فراج أخصائي بقسم الانف والأذن والحنجرة ونائب مدير المستشفى، وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور عصام ابو المجد الشريف رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة ومدير مستشفى الجراحة بمستشفيات أسوان الجامعي.