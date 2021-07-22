موسيماني يعترف بصعوبة المنافسة على الدوري بعد لقاء البنك الأهلي: ليس بأيدينا

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الأهلي المصري خسر نقطتين ثمينتين أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2021، الأمر الذي جعل بيتسو موسيماني يؤكد أن المنافسة على الدوري ليست بأيدينا بعد لقاء البنك الأهلي، وفقا لما قاله المدرب الجنوب أفريقي في المؤتمر الصحفي.

أضاف موسيماني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أن الأهلي ترك زمام الأمور خلال آخر ربع ساعة في الشوط الثاني الأمر الذي أثر علينا بالسلب وجعلنا نفقد نقطتين ثمينتين في سباق المسابقة.

ترتيب الدوري المصري 2021

ترتيب الدوري المصرى 2021 بعد فوز الأهلي المصرى على البنك الأهلى خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في الدوري المصرى موسم 2020- 2021.

واقترب الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك بعدما وصل رصيده إلى 54 نقطة من أصل 24 لقاء، بينما يتصدر الزمالك المصري البطولة حتى الآن برصيد 61 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في الدوري الممتاز، بفارق 3 مباريات عن الأهلي حامل لقب البطولة الموسم المنصرم.