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تشاجرا فطعنها 11 طعنة.. طبيب يقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة ويترك الجثة مع أبنائه الثلاثة

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تشاجرا فطعنها 11 طعنة.. طبيب يقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة ويترك الجثة مع أبنائه الثلاثة تشاجرا فطعنها 11 طعنة.. طبيب يقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة ويترك الجثة مع أبنائه الثلاثة

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أقدم طبيب أسنان في الدقهلية، اليوم، على قتل زوجته الطبيبة بطعنها 11 طعنة عقب مشاجرة بينهما وفر هاربا

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة طبيبة إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادى 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على إثرها الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

وأضاف شهود العيان أن الطبيبين يقطنان في منزل عائلة الزوج وسمع والداه صوت مشاجرة وعندما صعدا لشقتهما وجدوا الزوجة غارقة في دمائها ولم يجدوا الزوج الذي فر هاربا قبل دخولهما الشقة فاتصلا بالإسعاف وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى إلا أنها لفظت انفاسها الاخيره متأثرة بإصابتها.


وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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