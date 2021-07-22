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مصرع شخصين خنقًا في مصنع ببني سويف

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مصرع شخصين خنقًا في مصنع ببني سويف مصرع شخصين خنقًا في مصنع ببني سويف

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لقي شخصان مصرعهما خنقا في أحد المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم.

تلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفي الواسطي المركزي، بوصول كل من أيمن عبداللطيف عبداللطيف 30 سنة، ورمضان سعيد شكري 30 سنة، ومقيمين الواسطي وتوفيا أثناء النقل، وتم إيداعهما مشرحة المستشفي.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث الواسطي أن المجني عليهما توفيا خنقا نتيجة حفر حوض مياه بالمصنع.

تحرر محضر بالواقعة وجار تحقيقات النيابة.

المصرى اليوم

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