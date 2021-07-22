محمود أبو الدهب يهاجم بواليا:«الأهلي أكبر منك»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هاجم محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، أداء عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد التعادل مع البنك الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك أكثر من لاعب في الأهلي، لا يستحقون اللعب للنادي الأحمر، على رأسهم الكونغولي والتر بواليا»، مضيفًا: «الأهلي أكبر من بواليا».

وأضاف: «مروان محسن، بعد نزوله لم يقدم أي إضافة للفريق، فضلا عن أن كهربا والنيجيري جونيور أجايي، كانا بعيدين عن مستواهما الفني»، مضيفًا: «الأهلي ناد كبير، من المفترض ألا يتأثر بالغيابات، احتياطي الأهلي أو الزمالك، أفضل من فريق في الدوري».

وتابع: «واضح أن لاعبي الأهلي تأثروا بالإجهاد نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة».