محافظ قنا: استمرار حملات النظافة ورفع مخلفات الأضاحي لليوم الثالث على التوالي

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن استمرار وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات ومخلفات الاضاحي بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية، منوهًا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة وتوزيع مختلف المعدات للمشاركة في منظومة النظافة والتجميل بالمحافظة.

استمرار أعمال النظافة بقنا

وأضاف محافظ قنا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا نظَّمت حملة مكبرة لإزالة كافة المخلفات والأتربة والقمامة بصفة دورية من الشوارع والميادين، ورفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائى، وللحفاظ على البيئة العامة، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة سنويا .

استمرار أعمال النظافة بقنا

وناشد المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة مع ضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول، وتوزيع صناديق القمامة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

استمرار أعمال النظافة بقنا

ومن جانبه أوضح أشرف أنور القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أنه يتم رفع مقالب القمامة، وتنفيذ أعمال النظافة اليومية، وتفريغ صناديق القمامة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى استمرار معدات الوحدة المحليه في تمهيد الطرق العامة والرئيسية في جميع قرى المركز بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة والإشغالات ورؤساء الوحدات القروية ونواب المركز، وذلك لتوفير البيئة الصحية النظيفة والمظهر الجمالي اللائق للمدينة وبما يليق بالمواطن القنائى.

و من ناحية أخرى أشار «عبداللاه خبير» رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي أنه تم إزالة الملصقات والمخلفات من الأكشاك الكهربية، وتجميلها بلوحات ورسومات فنية مختلفة، وذلك بمشاركة عدد من شباب منظمات المجتمع المدني، للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لمدينة نجع حمادي .