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ترتيب الدوري المصرى 2021 بعدما تعادل الأهلي أمام البنك الأهلى خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في الدوري المصرى موسم 2020- 2021.

واقترب الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك بعدما وصل رصيده إلى 52 نقطة من أصل 24 لقاء، بينما يتصدر الزمالك المصري البطولة حتى الآن برصيد 61 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في الدوري الممتاز، بفارق 3 مباريات عن الأهلي حامل لقب البطولة الموسم المنصرم.

ترتيب الدوري المصرى 2021 بعد لقاء الأهلي والبنك الأهلي اضغط هنا