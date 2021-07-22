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خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد التعادل مع البنك الأهلي

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خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد التعادل مع البنك الأهلي خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد التعادل مع البنك الأهلي

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استفز الإعلامي خالد الغندور، نجم السابق، جماهير النادي الأهلي وذلك بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع البنك الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي مع البنك الأهلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز محمد مجدي أفشه، هدف الأهلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وأحرز كريم بامبو، هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 86.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«ههههههه كريم بامبو الزملكاوي القاضية ممكن».

وبتعادل الأهلي مع البنك الأهلي، اصبح يتساوى في عدد النقاط مع نادي الزمالك، وذلك في حال فوزه بباقي المباريات المؤجلة.

المصرى اليوم

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