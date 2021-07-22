شاهد من جازان.. فني من "الكهرباء" ينفذ الصيانة على وقع الهطولات

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الشركة: الأعمال تجري لضمان استمرار موثوقية الخدمة المقدمة للمشتركين

نشرت الشركة السعودية للكهرباء، على حسابها في "تويتر"، صورة لفني في الشركة بمنطقة جازان، ينفذ أعمال الصيانة الكهربائية أثناء هطول الأمطار.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الشركة: ‏"فني من ‎السعودية للكهرباء ينفذ الآن أعمال الصيانة المعتادة في ظل الظروف الجوية الممطرة في منطقة ‎جازان؛ لضمان استمرار موثوقية الخدمة المقدمة للمشتركين".

وكانت منطقة جازان قد شهدت أمطارًا غزيرة في اليومين الماضيين، شملت محافظاتها الجبلية والساحلية، فيما تشير التوقعات لاستمرار هطولها خلال الفترة القادمة.الشركة السعودية للكهرباء