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شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل

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شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.

وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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