عودة مواقع إلكترونية لشركات وبنوك كبرى للعمل بعد انقطاع الخدمة

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عادت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا للعمل وتقديم الخدمة عبر الإنترنت مساء اليوم الخميس بعد تعطل استمر لفترة وجيزة في ثالث واقعة من نوعها في خلال شهرين فحسب مما أثار القلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا، من بينها دلتا إيرلاينز وكوستكو هول سايل وأمريكان إكسبريس،شهدت انقطاع في الخدمة اليوم الخميس.

وهذه ثالث واقعة من نوعها في خلال شهرين فحسب بعد أن شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة في يونيو وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركة (فاستلي) المزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

وأصدرت شركة أكاماي تكنولوجيز تحذيرا بشأن قصور في خدمة (إيدج دي.إن.إس) وأشارت إلى «عطل جزئي» في موقعها الإلكتروني وقالت إنها تحقق في الأمر.

ووفقا لموقع (داون-ديتكتور) الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو أربعة آلاف مشكلة في موقع شركة (إير-بي.إن.بي) للحجوزات كما أبلغ نحو 1800 مستخدم لموقع (هوم ديبوت) عن مواجهة مشكلات.