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الإمارات الإماراتي يحصل على توقيع صفقة

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الإمارات الإماراتي يحصل على توقيع صفقة الزمالك الإمارات الإماراتي يحصل على توقيع صفقة

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نجح نادي الإمارات الإماراتي، الصاعد حديثًا لدوري الخليج العربي، في الحصول على توقيع المغربي وليد الصبار، لاعب خط وسط فريق أولمبيك أسفي المغربي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة «الرؤية» الاماراتية، أن نادي الإمارات حصل على توقيع وليد الصبار لاعب فريق أولمبيك آسفي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق المغربي.

وأوضحت أن نادي الإمارات، حسم صفقة وليد الصبار، بعد منافسة قوية مع أكثر من ناد في دوري الخليج العربي، وبعض الأندية العربية الأخرى، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان اللاعب صاحب ال25 عامًا، أحد أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم خط وسط ، في الموسم المقبل، لخلافة التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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