إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية بمساحة 700 متر بمركز إسنا

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولايةوإزالتها في المهد.

وفي إطار ذلك، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد .

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 حالة مخالفة بمساحة 350 متر، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض وعمل قواعد خرسانية مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية اصفون زمام حوشة 18 وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

كما قامت الوحدة المحلية بالدير بإزالة حالة مخالفة بمساحة ١٨سهم عبارة عن تعدى بحفر وصب قواعد خرسانية مقامة على ارض زراعية بحوض تجاه داير الناحية ١٩ دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

كما قامت الوحدة المحلية بالنجوع بإزالة عدد 2 حالة مخالفة بمساحة 350 عبارة عن تعدي بالبناء مقامة على ارض زراعية بحوض السنوسي رقم 30 زمام النجوع بحري دون سند من القانون،وتم إزالة المخالفة .

شارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز وابو عوف العفى رئيس قرية الدير وعلى عبد الرازق رئيس قرية اصفون والامير عبد الغنى رئيس قرية النجوع وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومشرفين الاحواض وفنيين التنظيم .

ومن جانبه، شدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.