مجازر القليوبية تستقبل 108 أضحية في ثالث أيام عيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شوقى مدير عام المجازر بالقليوبية، إن المجازر استقبلت في ثالث ايام عيد الأضحى المبارك 108 أضحية، منهم 83 عجل بقرى و12 عجل جاموس و10ضأن وماعز، وجمل ليصبح إجمالى ما تم استقباله على مدار ثلاث ايام 861 رأس أضحية.

أضاف أنه يوجد بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية 30 نقطة ذبيح ومجزر على مستوى المحافظة، منها 4 مجازر خاصة، هم مجزر القوات المسلحة بشبرا شهاب بالقناطر الخيرية ومجزر أبوزعبل بمنطقة أبوزعبل بالخانكة، ومجزرى الشرقاوى والبكرى بمنطقة بلقس بقليوب، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطرى انتهت من إعداد خطة استقبال المواطنين بالمجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر بالقليوبية، بالإضافة إلى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر والأطباء البيطرين، وغرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال أية شكاوى وسرعة العمل على حلها

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بالتباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، إلى جانب توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحى الخاصة بهم، موضحا أنه يتواجد طبيب الإدخال على مدخل المجزر للكشف الظاهرى على الحيوان قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامته صحيا وسمين وليس هزيل وليس به أية عيوب تمنع شرعيا من ذبحه.