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بعد الكشف عن برنامج بيجاسوس للتجسس.. ماكرون يغير هاتفه ورقمه

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بعد الكشف عن برنامج بيجاسوس للتجسس.. ماكرون يغير هاتفه ورقمه بعد الكشف عن برنامج بيجاسوس للتجسس.. ماكرون يغير هاتفه ورقمه

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قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل، وقال لرويترز «الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية».

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الخميس، إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

كانت صحيفة لوموند الفرنسية، ذكرت الثلاثاء، أن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهدف بعملية مراقبة محتملة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا، كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

المصرى اليوم

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