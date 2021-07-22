التخطيط : تنمية الريف المصري تستهدف 4584 قرية يعيش بها نحو 50 مليون مواطن

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندسة نرمين رياض، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز، لبحث سبل التعاون بين مبادرة «حياة كريمة» والمؤسسة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر تعطي الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات، كما تركز مصر على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أنها مشروع تنموي غير مسبوق.

وأوضحت السعيد أن مبادرة «حياة كريم» تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11%، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50% في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

تابعت السعيد أن مبادرة «حياة كريمة» نجحت في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار «المشروع القومي لتنمية الريف المصري»، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر حوالي 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، وتعزز المبادرة من التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال 4 أهداف رئيسية تتمثل في تحسين سبل العيش والاهتمام بالعنصر البشرى مثل السكن اللائق «سكن كريم»، والشمول الاجتماعي والمالي، وتوعية المجتمع، إلى جانب الارتقاء بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلًا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية.

ومن جانبها، أكدت المهندسة نيرمين رياض اهتمام هيئة كوبتك أورفانز بإفادة الأسر المصرية حتى يتمكنوا من عيش حياة أفضل وأكثر صحة ورخاء.

أضافت المهندسة نيرمين رياض أن هذا اللقاء يعد فرصة لتوصيل رسالة هيئة كوبتك أورفانز، لتسخير الولاء والانتماء الذي يشعر به المصريون في الخارج من أجل احترام قيمة وكرامة جميع أبناء الوطن. وتابعت: «يسعدنا أننا تعرفنا على عمل برنامج حياة كريمة في تحسين حياة المصريين، ونحن متحمسون لمعرفة المزيد عن الهدف المشترك للوزارة وهيئة كوبتك أورفانز المتمثل في توفير الفرص للأسر في الوطن الأم لتعيش حياة كريمة وبكرامة، كما نفخر بأن عملنا يتماشى مع خطط الدولة في التنمية»، فمن خلال زيارة الأسر فاقدي العائل في منازلهم، يعمل متطوعو برامج الهيئة على حماية واحترام الفئات الأكثر ضعفًا، بما يتماشى مع رؤية السيد رئيس الجمهورية للدولة المصرية.