أخبار عاجلة

دراسة تكشف متلازمة خطيرة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية -
وزير قطاع الأعمال يكشف أسباب تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان (فيديو) -
وزير قطاع الأعمال: «ألومنيوم نجع حمادي» تحتاج 40 مليار جنيه للتطوير ولا نية لتصفيتها -
301 مليون دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في النصف الأول -
"بلينكن": الرد على إيران بشأن هجوم الناقلة سيكون جماعياً مع حلفائنا -
أطباء إيران ينضمون للانتفاضة.. والسلطة "تهادنهم" لتفادي إضرابهم -
قتلى وإخلاء قرى ومنتجعات.. الحرائق تشتعل بتركيا واليونان وإيطاليا -
"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني -
عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا» -
ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سلاح استخدم في قتل أشهر مجرمي الغرب الأمريكي يُباع في مزاد الشهر المقبل

Print
سلاح استخدم في قتل أشهر مجرمي الغرب الأمريكي يُباع في مزاد الشهر المقبل سلاح استخدم في قتل أشهر مجرمي الغرب الأمريكي يُباع في مزاد الشهر المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُطرح المسدس الذي استُخدم في قتل بيلي ذا كيد، أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر، للبيع في أحد المزادات الشهر المقبل.

وكان بيلي ذا كيد قد لقي حتفه رميا بالرصاص على يد قائد الشرطة بات جاريت عام 1881 بعد مطاردة استمرت لأشهر.

قالت دار بونهامز للمزادات، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يجلب مسدس بات جاريت ما بين مليوني دولار وثلاثة ملايين دولار.

وصفت دار بونهامز المسدس بأنه «الكنز الأكثر شهرة في التاريخ القديم للغرب الأمريكي».

ويُطرح المسدس للبيع ضمن مجموعة تشمل أسلحة نارية تعود للغرب الأمريكي ومقتنيات أخرى قام زوجان من تكساس هما جيم وتيريزا إيرل بجمعها على مدى نحو 50 عاما. وتوفي جيم إيرل في عام 2019 وقررت عائلته بيع المجموعة.

كان بيلي ذا كيد مطلوبا في أريزونا ونيو مكسيكو بعد أن قتل ثمانية رجال. وتعقبه جاريت إلى مزرعة في فورت سومنر في نيو مكسيكو وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا في 14 يوليو تموز 1881.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«القاهرة للتغير المناخي» يناقش طرق استخدام أساليب التبريد دون التسبب في رفع الحرارة

«القاهرة للتغير المناخي» يناقش طرق استخدام أساليب التبريد دون التسبب في رفع الحرارة

عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا

عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رسميًا: سانتوس يتفق مع يوفنتوس على صفقة كايو جورج

رسميًا: سانتوس يتفق مع يوفنتوس على صفقة كايو جورج