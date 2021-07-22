سلاح استخدم في قتل أشهر مجرمي الغرب الأمريكي يُباع في مزاد الشهر المقبل

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يُطرح المسدس الذي استُخدم في قتل بيلي ذا كيد، أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر، للبيع في أحد المزادات الشهر المقبل.

وكان بيلي ذا كيد قد لقي حتفه رميا بالرصاص على يد قائد الشرطة بات جاريت عام 1881 بعد مطاردة استمرت لأشهر.

قالت دار بونهامز للمزادات، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يجلب مسدس بات جاريت ما بين مليوني دولار وثلاثة ملايين دولار.

وصفت دار بونهامز المسدس بأنه «الكنز الأكثر شهرة في التاريخ القديم للغرب الأمريكي».

ويُطرح المسدس للبيع ضمن مجموعة تشمل أسلحة نارية تعود للغرب الأمريكي ومقتنيات أخرى قام زوجان من تكساس هما جيم وتيريزا إيرل بجمعها على مدى نحو 50 عاما. وتوفي جيم إيرل في عام 2019 وقررت عائلته بيع المجموعة.

كان بيلي ذا كيد مطلوبا في أريزونا ونيو مكسيكو بعد أن قتل ثمانية رجال. وتعقبه جاريت إلى مزرعة في فورت سومنر في نيو مكسيكو وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا في 14 يوليو تموز 1881.