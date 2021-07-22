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نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال.. هل وصفة «الشاي المعجزة» السبب؟

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نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال.. هل وصفة «الشاي المعجزة» السبب؟ نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال.. هل وصفة «الشاي المعجزة» السبب؟

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أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، اليوم الخميس، أن رئيس مدغشقر أندريه راغولينا نجا من محاولة اغتيال وتوقيف العديد من المشتبه بهم «الأجانب والمحليين».

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أُوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، يوم الثلاثاء الماضي، «في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة»، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

في وقتٍ سابق، قال «راغولينا» إنه يفضل العلاج بالأعشاب لمكافحة المستجد «كوفيد- 19»، مضيفًا أنه ليس على عجلة من أمره لتطعيم سكان البلاد ضد فيروس كورونا.

وأضاف أنه لم يحصل على لقاح بعد، ولا ينوي الحصول عليه، مشيرًا إلى أن «مشروب كوفيد العضوي» المعروف باختصار باسم «سي في»، والشاي العشبي المعجزة المصنوع من الشيح ويجري إنتاجه بشكل كبسولات سيحميه ويحمي عائلته من فيروس كورونا.

وتابع: «أنا ودولة مدغشقر لسنا ضد اللقاح المضاد لفيروس كورونا».

ووعد الرئيس بتوزيع كميات جديدة مجانية من اللقاح في الأحياء الأكثر تضررًا من الوباء.

المصرى اليوم

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