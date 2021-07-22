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سبب غامض وراء إقالة مخرج افتتاح أولمبياد طوكيو.. السرّ في «المحرقة اليهودية»

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سبب غامض وراء إقالة مخرج افتتاح أولمبياد طوكيو.. السرّ في «المحرقة اليهودية» سبب غامض وراء إقالة مخرج افتتاح أولمبياد طوكيو.. السرّ في «المحرقة اليهودية»

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أقالت اللجنة المشرفة على حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، مخرج الحفل، قبل يوم واحد من الانطلاق.

قالت اللجنة إن مخرج الحفل، كنتارو كوباياشي، تورط في مشهد هزلي منذ أكثر من عقدين من الزمن تطرق إلى المحرقة اليهودية، وفق «فرانس برس».

وصرحت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحفي، أنه «تبين خلال عرض سابق، استخدم كوباياشي لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ»، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأضافت: «اللجنة المنظمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه».

ويظهر المشهد الذي نشر كتصوير في العام 1998، كوباياشي وشريك كوميدي يتظاهران بأنهما من مشاهير فناني الترفيه التلفزيوني للأطفال.

وأثناء قيامهما بعصف ذهني لنشاط يتضمن استخدام أوراق، يشير كوباياشي إلى بعض قصاصات الدمى الورقية قائلاً: «تلك من ذلك الوقت الذي قلت فيه لنلعب المحرقة»، مما أثار ضحك الجمهور.

ثم يمزح الرجلان حيال مدى غضب منتج تلفزيوني من اقتراح نشاط مرتبط بالمحرقة اليهودية.

وظهر المشهد على الإنترنت عشية الافتتاح الرسمي للألعاب مما أثار صدمة البعض.

وكتب أحد المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي «من المحتم أنهم سيواجهون كرة نار من الانتقادات»، رغم أن آخرين شككوا في ردود الفعل على عمل مر عليه أكثر من عشرين عاما.

وقدم كوباياشي في بيان اعتذاره عن الفيديو قائلا: «في شريط فيديو صدر عام 1998 لتقديم كوميديين شباب. تضمنت مسرحية هزلية كتبتها سطورا غير لائقة على الإطلاق».

وأضاف: «كان ذلك من وقت لم أتمكن فيه من تلقي الضحك بالطريقة التي أريدها، وأعتقد أنني كنت أحاول جذب انتباه الناس بطريقة ضحلة».

وكوباياشي، الشخصية المسرحية المعروفة في اليابان، هو آخر الأعضاء المستبعدين من حفل الافتتاح بشكل فضائحي.

فقد تقدم المؤلف الموسيقي الياباني كيغو أويامادا الذي شارك في تصميم حفل الافتتاح باستقالته الاثنين على خلفية قصة تنمر قديمة بحق رفاق له أيام الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما اختار المدير الإبداعي لحفلتي الافتتاح والختام هيروشي ساساكي الاستقالة في مارس، بعدما شبّه ممثلة كوميدية بدينة بالخنزير.

المصرى اليوم

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