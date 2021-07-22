★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من وصول الفنان السوري، جورج وسوف إلى مدينة جدة.

قال تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: «سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية».

وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: «موعدنا المقبل في مدينة جدة في ٢٣/٧ للحجز Down pointing backhand index».

فيما قال سفير فرنسا في السعودي، لودوفيك بولي على مقطع الفيديو قائلا: «لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدّة! شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!».