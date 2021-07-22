أخبار عاجلة

دراسة تكشف متلازمة خطيرة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية -
وزير قطاع الأعمال يكشف أسباب تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان (فيديو) -
وزير قطاع الأعمال: «ألومنيوم نجع حمادي» تحتاج 40 مليار جنيه للتطوير ولا نية لتصفيتها -
301 مليون دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في النصف الأول -
"بلينكن": الرد على إيران بشأن هجوم الناقلة سيكون جماعياً مع حلفائنا -
أطباء إيران ينضمون للانتفاضة.. والسلطة "تهادنهم" لتفادي إضرابهم -
قتلى وإخلاء قرى ومنتجعات.. الحرائق تشتعل بتركيا واليونان وإيطاليا -
"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني -
عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا» -
ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تصادم طائرتين في مطار دبي

Print
تصادم طائرتين في مطار دبي تصادم طائرتين في مطار دبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصادمت طائرتا ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة «فلاي دبي» وشركة «طيران الخليج» البحرينية على ممر بمطار دبي الدولي في وقت مبكر من صباح الخميس، وأبلغت السلطات عن عدم وقوع إصابات.

قالت «فلاي دبي» إن إحدى طائراتها من طراز بوينج 737-800 المتجهة إلى قيرغيزستان، اكتُشف تأثرها «بحادث بسيط»، واضطرت للعودة إلى موقف الطائرات، مضيفة أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد 6 ساعات.

وأضافت: «ستعمل فلاي دبي مع السلطات للتحقيق في الحادث»، مشيرة إلى أن الاصطدام أضر بطرف أحد جناحي الطائرة.

كما أكد طيران الخليج، الناقل الوطني في البحرين، تعرض إحدى طائراته لحادث أرضي في مطار دبي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقالت الوكالة البحرينية في بيانها إن الحادث وقع «إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية»، دون أن تحدد الطائرة المعنية.

وأفادت طيران الخليج، بحسب البيان، أنها تعمل حاليًا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.

وتنقل «طيران الخليج» الركاب من مطار دبي الدولي إلى مركزها في مطار البحرين الدولي بالمنامة.

وقال مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي قبل جائحة ، إن التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين، مؤكدًا أن العمليات لم تتأثر بالإغلاق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات