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عسير.. القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير

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عسير.. القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير عسير.. القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير
الدباش: يجري اتخاذ ما يلزم بشأن آخر نشر معلومات غير صحيحة عن الحادثة

عسير.. القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر، لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.

وأضاف: تم إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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