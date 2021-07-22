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تفجير سد في الصين والمياه تغرق إقليم كامل في سابقة لم تحدث منذ ألف عام (صور وفيديو)

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غطت المياه مساحات شاسعة من إقليم خنان بوسط الصين، الأربعاء، ولقي 25 شخصاً مصرعهم على الأقل في تشنجتشو عاصمة الإقليم، بعد أن شهدت المدينة أشد هطول للأمطار منذ 1000 عام، حسب ما يقول خبراء الأرصاد الجوية، وفقا لقناة العربية.

ووسط تزايد التوقعات بمزيد من الأمطار في جميع أنحاء الأقليم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، قالت حكومة تشنجتشو إن 12 شخصاً لقوا حتفهم في خط لمترو الأنفاق غمرته المياه، بينما جرى إنقاذ أكثر من 500 في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 12 مليون نسمة والتي تقع على ضفاف النهر الأصفر.

وقال علماء لوكالة «رويترز» إن من شبه المؤكد أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الولايات المتحدة وكندا في الفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت في غرب أوروبا.

وتم تعليق العديد من خدمات القطارات عبر إقليم خنان، وهو مركز لوجستي رئيسي في وسط الصين، كما أغلقت السلطات الكثير من الطرق السريعة وتأخرت الرحلات الجوية أو ألغيت.

كما فجّر الجيش الصيني سداً لإطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعاتها كثافة سكانية. وجاءت العملية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في مدينة لويانج في مقاطعة خنان.

وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء.

وأظهرت العديد من مقاطع التي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء ما يحدث في الإقليم منها فيديو لركاب أحد قطارات المترو يقفون في الظلام، وقد وصلت مياه الفيضانات العكرة إلى مستوى صدورهم، بينما تحولت محطة تحت الأرض إلى بركة كبيرة.

وفيما يلي العديد من مقاطع الفيديو التي توثق الكارثة

المصرى اليوم

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