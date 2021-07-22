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عبر "سبق" ومن مشعر منى.. لاعب مانشستر سيتي "جمال عبدون" يوجّه رسالة لـ"جوميز"

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عبر "سبق" ومن مشعر منى.. لاعب مانشستر سيتي "جمال عبدون" يوجّه رسالة لـ"جوميز" عبر "سبق" ومن مشعر منى.. لاعب مانشستر سيتي "جمال عبدون" يوجّه رسالة لـ"جوميز"
قال: أنا مسرور جداً في المشاعر المقدسة والخدمات تُقدم بجودة عالية

عبر

عبّر اللاعب الفرنسي جمال عبدون، لاعب نادي مانشستر سيتي؛ من مشعر منى وهو يؤدي نسك الحج لهذا العام؛ عن إعجابه بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية في خدمة الحجيج بالعظيمة والكبيرة.

وقال في مقابلة مع "سبق" وهو يصف شعوره: أنا مسرور جداً في المشاعر المقدسة والخدمات على ما يرام، خصوصاً أن الأعداد قليلة في ظل جائحة كورونا، وقد اختارني الله من بين الملايين.

لافتاً إلى أن الخدمات في أثناء رحلة الحج كانت بجودة عالية وعلى أكمل وجه، بما فيها التنقلات بين المشاعر والمسجد الحرام.

وعن مشواره الرياضي؛ قال اللاعب جمال عبدون وهو ظهير أيمن لعب في نادي مانشستر سيتي؛ إنه ولد ونشأ في فرنسا ولعب في عدة أندية أوروبية؛ كما لعب في نادي مانشستر سيتي.

وأضاف: لاعب نادي الهلال قوميز صديقي ومن المقربين لي جداً ولعبت أمامه مرات كثيرة، وأقوم بزيارته في الرياض بين الحين والآخر، متمنياً له النجاح في مشواره الرياضي.

وأكد أن رفيق دربه "قوميز" قد أحسن الاختيار قائلاً: اختار بلدًا عظيمًا وأفضل الأندية الرياضية السعودية.

وختم بقوله: لدي تعاون مع قوميز في مركز إصرار فارس لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يعد من أكبر الداعمين للمركز هو وعدد من اللاعبين الأوروبيين.

وتمنى جمال عبدون من مشعر منى أن يهدي "قوميز" للإسلام ويتعرف على الدين الإسلامي السمح، ويوفقه في مشواره الرياضي ويحقق البطولات. () ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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