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دموع فرح ورعاية والصورة تغني.."سبق" ترصد مشاعر طمأنينة الحجاج

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انسيابية حركة وتنظيم وإجراءات صحية ووقائية تضمن "رحلة إيمانية سالمة"

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

تصوير - عامر حسين: وثّقت عدسة "سبق" ضمن تغطيتها لحج هذا العام 1442 دموع الفرح وشعور الأمان وطمأنينة المكان، وانسيابية حركة ضيوف الرحمن في أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، وسط إجراءات صحية ووقائية عالية الدقة لضمان سلامتهم ومواصلة رحلتهم الإيمانية على أكمل وجه.

وحمد عدد من الحجاج، عبر"سبق"، المولى عز وجل على أن يسر لهم نعمة تأدية الحج هذا العام، مؤكدين أنه شعور يصعب وصفه وصورة تغني عن كل تعليق، وسط تلك الانسيابية المتبعة، والتنظيم المحكم، والرعاية الصحية المتواصلة التي لم تغفل عن الحجاج ولو للحظة بسيطة.

ورفع ضيوف الرحمن أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا على رعايتهم وخدمتهم للحجاج، سائلين الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء على ما يوليانه من دعم متواصل لضيوف الرحمن والأمة الإسلامية.

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

دموع فرح ورعاية والصورة تغني..

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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