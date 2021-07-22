أخبار عاجلة

"صحة حائل" تناقش أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الحائط والشملي والشنان -
«صعب تزويرها وعمرها الافتراضي أطول»..محلل اقتصادي عن العملات البلاستيكية الجديدة -
الصحة: 10 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا و4 ملايين حصلوا عليه -
بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man» -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز -
مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي -
وزير قطاع الأعمال: تطهير مجالس إدارات الشركات وتغيير 95% منها -
الخارجية الأمريكية: تصريحات السفير الروسي حول تأشيرات الدبلوماسيين غير دقيقة -
يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا -
"ميسي" يقترب من تجديد العلاقة مع برشلونة .. "لابورتا" يطمئن الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

القبض علي عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح أبيض في أسوان

Print
القبض علي عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح أبيض في أسوان القبض علي عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح أبيض في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأربعاء، القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو من مخدر البانجو، وسلاح أبيض.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهما، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صعب تزويرها وعمرها الافتراضي أطول»..محلل اقتصادي عن العملات البلاستيكية الجديدة

«صعب تزويرها وعمرها الافتراضي أطول»..محلل اقتصادي عن العملات البلاستيكية الجديدة

الصحة: 10 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا و4 ملايين حصلوا عليه

الصحة: 10 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا و4 ملايين حصلوا عليه

بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man»

بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man»

أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز

أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز