جريمة في «الكنبة الخلفية».. العثور على مخدرات وملابس داخلية في واقعة «سيارة أوبر»

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كشف التحريات تفاصيل جديدة في العثورعلى جثتي سائق سيارة أوبر ، وفتاة داخل سيارة أوبر ملاكي في جراج الهرم، إن المتوفين أقاما حفلة جنسية في المقعد الخلفي للسيارة، وأغلقا جميع النوافذ لمنع خروج أصوات إلى الخارج، وتناولا مواد مخدرة معا، ومارسا الفحشاء حتي لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة الاختناق.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغاً من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من سيارة ملاكي بجراج، وانتقل ضبط القسم إلى مكان البلاغ وعثر جثتي سائق سيارة أوبر 27 ومعه فتاة 21 وبجورهما متعلقاتهم الشخصية في مكان الحادث، تم إخطار النيابة العامة ونقل الجثتين إلى المشرحة لكشف سبب والوفاة وللتأكيد من عدم وجود شبة جنائية.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال صاحب العقار وأقارب المتوفيين وعدد من شهود عيان، وشهد مكان الحادث انهيار والد الفتاة بعد مشاهدة جثة ابنته في السيارة. وقالت التحريات إن الشاب والفتاة توفيا نتيجة اختناق أثناء ممارسة الفحشاء على الكنبة الخلفية بالسيارة.

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وأشارت التحريات إلى أن السائق على علاقة عاطفية بالفتاة منذ شهرين تقدم لخطبتها لكن أسرتها رفضته، فقرت الفتاة الهروب من منزل أسرتها معه، فقام الشاب باصطحابها في سيارتها وتحرك بها إلى جراج عبارة عن محل في عقار تحت الانشاء مستغلاً عدم تواجد أحد في المكان وأغلق جميع منافذ السيارة، وأقاما معها علاقة غير شرعية حتي لفظا انفاسهما الأخيرة بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بسبب غلق كل منافذ التهوية في السيارة.

وفي الوقت نفسه كان قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا مساء الأحد الماضي، من ربة منزل أكدت فيه إن ابنها «أحمد 27 سنة» سائق سيارة أوبر تغيب عن المنزل، كما تلقي أيضا القسم نفسه بلاغا من موظف باختفاء أبنته 21 سنة، تم تشكيل فريق بحث من قوات امن الجيزة وتمكنت من كشف ملابسات الواقعة واخفتاء المبلغ عنهما.

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