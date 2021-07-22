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معايدة منسوبي الأمن والسلامة وحراس المدارس بـ"تعليم صبيا"

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تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة إجازة الأعياد والإجازة الصيفية

معايدة منسوبي الأمن والسلامة وحراس المدارس بـ

نقل فريق الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا التهنئة نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة لحراس الأمن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تقديم الورود والهدايا لهم؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة الإجازة والعيد.

وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره لقسم الأمن والسلامة ومنسوبيه بجميع امتداداته والذين يمثلون صمام الأمان لإدارة التعليم ومنشآتها، مثمنًا ما يقومون به من أدوار مهمة في الحفاظ على المقدرات والمكتسبات من المخاطر المحتملة.

من جانب آخر وجّه الدكتور (الخرمي) في وقت سابق بإعداد خطة استباقية لحراسة المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية خلال إجازة الأعياد والإجازة الصيفية؛ لحماية المدارس والمنشآت وضمان الحفاظ عليها، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس وحراس الأمن والمراقبين؛ لرفع جاهزية الاستعداد ووضع تصور واضح لذلك، وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة للأمن والسلامة، مشيدًا بحرص ومتابعة مديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي أن التوجيه الصادر بهذا الخصوص تضمن التشديد على الجميع بأخذ التدابير الأمنية والوقائية اللازمة للحفاظ على الممتلكات وسلامة المنشآت وبذل الجهود كل فيما يخصه، والعمل على إعداد خطة لكل مكتب تعليم، والتشديد على تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها والتأكد من جاهزيتها، وتكليف حراس الأمن في المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية بالعمل خلال فترة الأعياد والإجازات لحمايتها.

من جانب آخر، أشار مدير إدارة الأمن والسلامة عبداللطيف زكري إلى أنه تم التشديد على مديري مكاتب التعليم، وقادة المدارس، والأمن والسلامة، والصيانة والتشغيل بالتأكد من جاهزية الحراس، وصيانة الكشافات والإنارة، وصيانة مزاريب تصريف مياه الأمطار لأسطح المدارس وخلوها من المخلفات في ظل الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، وتكليف عددٍ من المراقبين في كل مكاتب التعليم لمتابعة الحراس والمدارس من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة يوميًا يقوم على تنفيذها مراقبو الأمن المدرسي.

وألمح علي طاهري رئيس وحدة الأمن المدرسي إلى إنشاء إدارة تعليم صبيا لغرفة عمليات وطوارئ، وربط مكاتب التعليم والمدارس بالإدارة المركزية؛ والعمل من خلالها وما يتم رصده خلال الجولات الميدانية على رفع التقرير الدوري عن الوضع العام وحالة الأمن والسلامة لجميع المنشآت التعليمية والإدارية.

تعليم صبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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