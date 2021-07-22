صحة الدقهلية: استمرار تلقي لقاحات كورونا بمراكز التطعيم خلال أيام الإجازات «صور»

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن استمرار مراكز التطعيم في تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين، خلال أيام الأجازة خلال عيد الأضحى المبارك .

وأكد «مكى»، في تصريحات صحفية «أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء «.

وأشار إلى استمرار فعاليات التطعيم المنزلي لغير القادرين على الحركة من خلال فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة، حيث يقوم طالب الخدمة بالاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية.

استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية

استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية

استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية

استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية