أخبار عاجلة

"صحة حائل" تناقش أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الحائط والشملي والشنان -
«صعب تزويرها وعمرها الافتراضي أطول»..محلل اقتصادي عن العملات البلاستيكية الجديدة -
الصحة: 10 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا و4 ملايين حصلوا عليه -
بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man» -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز -
مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي -
وزير قطاع الأعمال: تطهير مجالس إدارات الشركات وتغيير 95% منها -
الخارجية الأمريكية: تصريحات السفير الروسي حول تأشيرات الدبلوماسيين غير دقيقة -
يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا -
"ميسي" يقترب من تجديد العلاقة مع برشلونة .. "لابورتا" يطمئن الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صحة الدقهلية: استمرار تلقي لقاحات كورونا بمراكز التطعيم خلال أيام الإجازات «صور»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن استمرار مراكز التطعيم في تقديم جرعات لقاح للمواطنين المستحقين، خلال أيام الأجازة خلال عيد الأضحى المبارك .

وأكد «مكى»، في تصريحات صحفية «أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء «.

وأشار إلى استمرار فعاليات التطعيم المنزلي لغير القادرين على الحركة من خلال فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة، حيث يقوم طالب الخدمة بالاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية.

استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية
استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية
استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية
استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية
استمرار تلقى لقاحات كورونا فى أيام الأجازات بالدقهلية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة