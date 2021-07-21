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شركة الرياضة تطلق قنوات SSC وتتعاقد مع MBC لنقل المسابقات الرياضية

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شركة الرياضة السعودية تطلق قنوات SSC وتتعاقد مع MBC لنقل المسابقات الرياضية شركة الرياضة تطلق قنوات SSC وتتعاقد مع MBC لنقل المسابقات الرياضية
للموسم الرياضي 2021- 2022م

شركة الرياضة السعودية تطلق قنوات SSC وتتعاقد مع MBC لنقل المسابقات الرياضية

أعلنت شركة الرياضة عن إطلاق قنوات رياضية فضائية متخصصة والتعاقد مع مجموعة MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات ونقل أحداث المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القادم 2021-2022م، ولمدة موسم رياضي واحد، إلى جانب نقل عدد من منافسات الألعاب والرياضات المختلفة، والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة.

وستقوم مجموعة MBC بموجب هذا العقد بتقديم الدعم للشركة من أجل إطلاق وتشغيل قنوات فضائية جديدة باسم SSC، إضافة إلى توفير بث رقمي لهذه القنوات عبر منصة "شاهد"، لتصبح خياراً إضافياً أمام المشجع الرياضي، لمتابعة تفاصيل وأحداث الكرة السعودية بطريقة رقمية حديثة.

وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من البنى التحتية والتقنيات الحديثة التي تمتلكها مجموعة MBC، ولضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك بعد إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الفضائية والرقمية للمسابقات السعودية الرياضية، للموسم الرياضي المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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