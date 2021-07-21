مران الإسماعيلي.. عودة شيلونجو.. وتأهيل ثلاثي الفريق

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد لمباراة بيراميدز، المقرر إقامتها 2 أغسطس المقبل، في إطار مؤجلات الأسبوع الــ25 ببطولة الدورى الممتاز.

كان الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

بدأ المران بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات حيث استمروا بالجرى حول الملعب لمدة ١٥ دقيقة على ملعب الكابتن عبدالرحمن أنوس، تبعه مجموعة من تدريبات الإطالات وتدريبات بالكرة أبرزها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، بجانب سرعة التحول من الدفاع للهجوم.

وشهد المران عودة الدولى الناميبى شيلونجو وخاض تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى، كما أدى محمد هاشم وأحمد مصطفى ومحمد حسن ومروان صحراوى تدريبات تأهيلية، فيما اكتفى مدحت فقوسة ومصطفى الزنارى بالجرى حول الملعب.

وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديد تحت إشراف مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى.

وأقيمت تقسيمة للاعبين في ختام المران وسط حماس كبير من اللاعبين لإثبات قدراتهم أمام الجهاز الفنى.