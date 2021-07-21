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أعلن المركز الإعلامي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، متابعته يوميًا لكل ما ينشر على مواقع السوشيال ميديا فيما يتعلق بتوفير اللحوم والسلع الغذائية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، ولم يرصد حتى الان أي شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد.

وأكد المركز، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة تقارير غرف العمليات للتأكد من توافر احتياجات المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق الخارجية.

من جانبه أكد اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ضخت 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيه للكيلو .

وقال حسنين، إن تلك الرؤوس قد تم ذبحها بالمجازر المصرية تحت رعاية طبيه وبيطرية كامله من مصر، وأشار إلى أن الشركة قد ضخت أيضا بتلك المجمعات ما يقارب ال 10000 راس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيه للكيلو اضافه إلى اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 65 جنيه للكيلو .

من جانبه أكد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي، أن الشركة القابضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تضخ في الأيام الماضية قرابة 170 طن من اللحوم السودانية الطازجة، وكثفت المعروض من السلع الجافه بالمجمعات بضعفين عن الايام العادية، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضة بالمجمعات تصل إلى حوالي الثلاثين في المائة عن السوق الخارجي والتخفيضات الموجودة بالسلع الجافة تصل إلى حوالى 25 في المائة.

وأكد معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن طرح الكوبونات هذا العام في عيد الاضحى قد لاقى استحسان كبيرا من المواطن، اضافه إلى بيع الخراف الحية بالتقسيط على ستة أشهر لموظفي الدولة.

واكد كمال، أن المجمعات الاستهلاكية سوف تستمر في عرض السلع للمواطنين بكامل طاقتها حتى غدا، وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين لم تتلقى أي شكوى حتى الان من نقص أية سلعه بالأسواق، واضاف أن مديريات التموين تسير يوميا حملات على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز أيضا للتأكد من توافر السلع.