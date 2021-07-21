الجزائر.. ارتفاع جديد في حصيلة وفيات كورونا اليومية

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سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 وفيات عن حصيلة اليوم السابق.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و979 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1298 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع الإصابات إلى 155 ألفا و784.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 704 حالات جديدة للشفاء، ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 107 آلاف و41، فيما 45 مصابا بالعناية المركزة.

وأفاد التلفزيون الجزائري بأن الوزارة أحصت 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة و13 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 26 ولاية أزيد من 10 حالات.