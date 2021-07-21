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خالد النبوي عن دلال عبد العزيز: «لما تعبت من سنة جاتلي العناية المركزة»

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خالد النبوي عن دلال عبد العزيز: «لما تعبت من سنة جاتلي العناية المركزة» خالد النبوي عن دلال عبد العزيز: «لما تعبت من سنة جاتلي العناية المركزة»

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تمني الفنان خالد النبوي، الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، المتواجدة بالعناية المركزة لأحد المستشفيات عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال «النبوي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي»: هي بالنسبة لي نعمة في مسلسل حديث الصباح والمساء وكانت رائعة وهي شخصية رائعة، ولما تعبت من سنة جاتلي العناية المركزة.

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة ، قبل يومين، تطورات حالة النجمة دلال عبدالعزيز، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن»:»مدام دلال عبدالعزيز في حاجة إلى دعوات محبيها وجميع الصالحين لها بالشفاء، وهي تحتاج جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، الحالة مستقرة ولكن بالأجهزة».

وأضاف: «بعض حالات كورونا بتيجي وتمشي، وحالات أخرى بتيجي وتسيب أثار التهابات تليفية على نسيج الرئة تضعف قدرتها على دخول الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يصبح مجهود النفس عالي، والاحتياج لأجهزة التنفس ضروري.. إن شاء الله حالة أستاذة دلال عبدالعزيز تتحسن مع مرور الأيام والدعاء».

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس «كورونا»، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني «ملوك الجدعنة»، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

المصرى اليوم

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