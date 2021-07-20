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شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

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شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
عبر نشر على الحساب الرسمي للنادي الفرنسي بمنصة تويتر

شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

وكان النادي الباريسي وفق اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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